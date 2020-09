Der Kampf um die Fans: Politik vs. Sport

Mittlerweile durften in Italien schon wieder Fans an die Strecke. Die große Rückkehr soll am Wochenende beginnen, in Sotschi lässt man 30.000 Zuschauer zu. Sogar im zögerlichen Deutschland wurden für das Rennen am Nürburgring 20.000 Zuschauer genehmigt. Und die ganz große Publikumsfantasie gibt es in der Türkei, wo man beim Rennen am 15. November von 100.000 Fans an der Strecke träumt. Laut den Organisatoren wurden innerhalb der ersten sechs Stunden bereits 40.000 Tickets verkauft, erstmals seit neun Jahren wird wieder in Istanbul gefahren. Die billigsten Karten kosteten 30 Lira, umgerechnet 3,50 Euro. Veranstalter Vural Ak ist sich aber auch klar: „Wenn die Krankheit schlimmer als heute wird, dann kann das Rennen auch ohne Zuschauer stattfinden.“

Seit Dienstag läuft der Vorverkauf für das Rennen am Nürburgring. 20.000 Fans hat die Kreisverwaltung Ahrweiler für den Großen Preis der Eifel am 11. Oktober 2020 genehmigt, 199 Euro kosten Karten für das gesamte Wochenende. Damit jederzeit auf das aktuelle Infektionsgeschehen reagiert werden kann, wird der Ticketverkauf ausschließlich online, personalisiert und sitzplatzgenau in mehreren Verkaufsstufen stattfinden.