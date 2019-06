Der FC Basel setzt Trainer Marcel Koller vor die Tür

Laut dem „Blick“ muss Österreichs Ex-Teamchef Marcel Koller trotz des Cupsieges und nur einer Niederlage in seinen 23 Spielen den FC Basel vorzeitig wieder verlassen. Nachfolger soll Aarau-Trainer Patrick Rahmen werden, der mit Stefan Maierhofer den Aufstieg in die Super League haarscharf verpasst hatte.

Schon seit geraumer Zeit hatte es in Basel Kritik am Zürcher Koller gegeben, der Nachfolger wäre ein Mann mit FCB-Stallgeruch: Rahmen (50) war in Basel Spieler und auch Nachwuchstrainer und hat somit schon einmal einen Vorteil.