Den Australian Open gehen die Titelverteidigerinnen aus

Während Swiatek und Jabeur (am Dienstag an der Reihe) in der Rod-Laver-Arena antreten dürfen, wurde die regierende Wimbledon-Siegerin degradiert: Die Kasachin Jelena Rybakina muss heute auf Court 13 gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto antreten.

Vielleicht, weil sie nur die Nummer 26 der Welt ist – oder weil sie in Russland aufgewachsen ist.