Das war das Sportjahr 2019, Teil II: Trauer um Niki Lauda

Mai:

1./5. Red Bull Salzburg holt erneut das Double. Zuerst werden die Salzburger zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren ÖFB-Cup-Sieger. Sie setzen sich im Finale in Klagenfurt gegen Rapid mit 2:0 durch. Die Tore erzielen Patrick Farkas (37.) und Munas Dabbur (39.). Wenige Tage später wird drei Spiele vor Saisonende auch der Meistertitel ins Trockene gebracht.

3./30. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger startet mit Platz zwei in Doha in die Diamond-League-Saison. In Stockholm lässt er Rang drei folgen.

10.-26. Österreichs Eishockey-Nationalteam verfehlt bei der WM in der Slowakei den Klassenerhalt. Das ÖEHV-Team startet in Bratislava mit einem 2:5 gegen Lettland. Es folgen ein 0:5 gegen den Turnierfavoriten und späteren Bronzemedaillengewinner Russland, ein 0:4 gegen die Schweiz, ein 1:9 gegen Schweden, ein 3:5 gegen Norwegen und ein 0:8 gegen Tschechien. Nach einem 3:4 nach Penaltyschießen im direkten Duell um den Klassenerhalt gegen Aufsteiger Italien ist der Abstieg in die Division 1A fix.

12./26. Der fünfte Mercedes-Doppelsieg nach fünf Rennen der Formel-1-Saison 2019 ist Gewissheit: Weltmeister Hamilton gewinnt den Großen Preis von Spanien vor Valtteri Bottas. Dritter auf dem Kurs in Montmelo wird Max Verstappen im Red Bull. In Monaco gibt es etwas Abwechslung am Siegespodest. Hamilton siegt vor Vettel und Bottas.

12. Manchester City ist englischer Fußball-Meister. Mit dem vierten Endrang von Tottenham steht auch fest, dass Salzburg als österreichischer Meister einen Fixplatz in der Gruppenphase der Champions League erhält.

15. Vier weitere Radprofis stehen im Zusammenhang mit der "Operation Aderlass" im Verdacht, gegen die Anti-Dopingbestimmungen verstoßen zu haben. Der Radsport-Weltverband ( UCI) informiert die Ex-Profis Alessandro Petacchi (ITA/erhält nach dem Verfahren zwei Jahre Sperre) und Borut Bozic (SLO/zwei Jahre) sowie die aktuellen Profis Kristijan Durasek (CRO/vier Jahre) und Kristijan Koren (SLO/zwei Jahre) über mögliche Regelverstöße.