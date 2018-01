Das Sportjahr 2018: Die wichtigsten Termine

Schon am 1. Mai findet im Klagenfurter Wörther-See-Stadion das Finale im ÖFB-Cup statt. Konkurrenz erhält das Finale in Österreich durch die Halbfinal-Rückspiele in der Champions League und Europa League, die zwischen 1. und 3. Mai angesetzt sind. Am 27. Mai wird dann spätestens feststehen, wer sich Österreichischer Meister nennen darf - dann findet die 36. und letzte Bundesliga-Runde statt.

Am 4. Mai startet die Eishockey-WM in Kopenhagen. Ebenfalls am 4. Mai findet der Auftakt zum Giro d'Italia in Jerusalem statt. Am 5. und 6. Jänner starten mit Lucas Auer und Philipp Eng gleich zwei Österreicher in die DTM-Saison.

Die Fußball-Highlights des Monats sind aber definitiv die Endspiele im Europacup: Den Anfang macht die Europa League, die ihren Sieger am 16. Mai in Lyon kürt. Der Champions-League-Gewinner wird am 26. Mai in Kiew ermittelt. Einen Tag später liefert die Formel 1 einen Klassiker - der Grand Prix von Monaco ist für 27. Mai angesetzt. Und am 28. Mai starten in Paris die French Open.