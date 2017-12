Nike leakt Transfer von Coutinho zu Barca

Sportartikel-Hersteller Nike hat offenbar versehentlich den Wechsel des Brasilianers Philippe Coutinho vom FC Liverpool zum FC Barcelona bekannt gegeben. "Philippe Coutinho ist bereit, das Camp Nou zu erleuchten", war im Online-Shop des spanischen Fußball-Tabellenführers am Sonntag für kurze Zeit zu lesen.

Dazu wurden Barca-Trikots mit dem Namen des 25-Jährigen angekündigt. Kurz darauf wurde der Eintrag wieder entfernt.

Somebody is getting sacked today...



With talk of a potential transfer to Barcelona for Philippe Coutinho, Nike's website may have made the biggest blunder of the year.



More: https://t.co/xJbdA3fIL0 pic.twitter.com/fLugkLLvwg