Das Sport-Jahr, Teil 2: Salzburgs Sturm auf Europa

8./15./29. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel gewinnt den Formel-1-Grand-Prix von Bahrain in Sakhir vor dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. In China überrascht Daniel Ricciardo. In Baku im Großen Preis von Aserbaidschan kommt Hamilton zu seinem ersten Saisonsieg.

12. Skandal im Biathlon-Weltverband IBU, der seinen Sitz in Salzburg hat: Die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption ermittelt gegen IBU-Funktionäre sowie Betreuer und Sportler des russischen Biathlon-Teams. Neben Bestechungsgeldern für die WM-Vergabe im Jahr 2016 an das russische Tjumen sollen auch Dopingsünder aus Russland gedeckt und 65 Doping-Proben vertauscht worden sein.

12. Salzburg steht sensationell im Europa-League-Semifinale. Österreichs Double-Gewinner siegt im Heimspiel gegen Lazio Rom mit 4:1 und kommt mit dem Gesamtscore von 6:5 weiter.