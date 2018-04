Europa League: Das Wunder von Salzburg

Lazio benötigte nun ein Tor um wenigstens in die Verlängerung zu kommen. Aber Salzburg verteidigte den Vorsprung clever. Es blieb beim 4:1. Erstmals seit 22 Jahren steht wieder ein österreichischer Klub in einem Europacup-Semifinale. Dort warten Arsenal, Marseille und Atletico Madrid. Die Auslosung findet am Freitag um 13 Uhr statt. Die Spiele finden am 26. April und am 3. Mai statt.