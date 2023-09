Das Nationalteam ist an diesen drei Orten heimisch geworden

Noble Unterkünfte

Spielt Österreich in Wien, dann residiert man im Hotel Kempinsky am Ring. Vor Länderspielen in Linz zieht es das Team unter Ralf Rangnick nach Windischgarsten ins Nationalparkresort Dilly, wo seit geraumer Zeit auch internationale Topklubs ihre Trainingslager abhalten. Zum einen lockt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, zum anderen bietet das Hotel zwei perfekt gepflegte Plätze an. Darüber hinaus genießt das Team dort in einem neuen Trakt seine Ruhe mit 32 Zimmern, zwölf davon sogar mit eigener Sauna.