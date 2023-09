Florian Grillitsch: Der „Zangler“ hat wieder Spaß am Spiel

Neuer Rhythmus

Jetzt sieht die Fußballwelt des Technikers wieder besser aus. Er kehrte zu Hoffenheim zurück, absolvierte die komplette Vorbereitung und die bisherigen vier Saisonspiele in der Startformation.

An seiner alten Wirkungsstätte fühlt er sich wohl, dort wird er geschätzt. „Es läuft richtig gut, ich wollte wieder Spaß am Fußball finden“, so der „Zangler“, der so gerne die feine Klinge im zentralen Mittelfeld schwingt.