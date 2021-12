Grillitsch und Co: ÖFB-Teamspieler am Schnäppchenmarkt

Grillitsch jedenfalls hat in den vergangenen vier Monaten nach dem gescheiterten Milan-Transfer Ende August erst recht gezeigt, was in ihm steckt und seine Stärke im Passspiel noch verbessert. Seine Quote an angekommenen Pässen schraubte er gegenüber der Vorsaison von 89 Prozent auf 91,5. Jene bei „langen Pässen“ (ab 20 Metern, Anm.) stieg sogar von 67 auf 77 Prozent (Quelle: wyscout.com).

Und darüber hinaus wurde er auch noch variabler, weil er unter Trainer Sebastian Hoeneß im Herbst auch sieben Mal als zentraler Innenverteidiger einer Dreierkette aufgeboten wurde. Dabei durfte er allerdings im eigenen Ballbesitz fast wie ein Libero agieren, oft ins Mittelfeld vorrücken und dort für Gefahr sorgen.

Grillitsch kann jedenfalls in aller Ruhe die Angebote sondieren und zur Not auch noch bis zum Sommer warten. Dann könnte er nicht als einziger ÖFB-Teamspieler ablösefrei wechseln.