Das Motto der ÖSV-Herren: Mit Tempo aus dem ersten Tief

Und in den Abfahrten und Super-Gs in Lake Louise und Beaver Creek sollte den ÖSV-Herren dann das gelingen, was die österreichische Damenmannschaft seit dem letzten Wochenende, seit dem dritten Rang von Katharina Truppe im Slalom in Levi, durchaus überraschend bereits vorweisen kann: Einen Podestplatz.

„Im Speedbereich sind wir sehr gut aufgestellt“, versichert Chefcoach Puelacher, der von perfekten Trainingstagen in Übersee zu berichten weiß. Am Mittwoch wartet in Lake Louise das erste Abfahrtstraining.