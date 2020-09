Das große Fressen: Was bei der Tour de France gegessen wird

Kein Wunder also, dass Felix Großschartner und seine Kollegen an so einem Tour-Tag permanent am Futtern und Trinken sind. Und zwar von früh bis spät. Wobei der Oberösterreicher mittlerweile draufgekommen ist, dass es manchmal ein halbvoller Teller auch tut. „Als junger Fahrer habe ich immer geglaubt, ich muss auf Gewalt essen und möglichst viel zu mir nehmen, damit die Speicher voll werden“, erzählt Felix Großschartner. „Das mache ich so jetzt nicht mehr.“

Sein tägliches Menü wäre trotzdem für die meisten eine ähnliche Herausforderung wie eine Etappe bei der Tour de France. Großschartner beginnt den Renntag mit einem Omelett, als Beilage gibt’s eine große Portion Haferbrei. Auf dem Weg zum Start verdrückt er meist noch einen Reiskuchen. „Aber immer nur so viel, bis ich mich satt fühle.“