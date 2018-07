Das dilettantische Verhalten des größten Sportverbandes der Welt

Genau dieser Oliver Bierhoff, seines Zeichens Manager der deutschen Nationalmannschaft, hatte das Thema in einem Interview in der Welt nun nicht nur wieder aufgewärmt, nein: durch Oliver Bierhoffs seltsame Statements ist „Erdogate“ in Deutschland erst so richtig hochgekocht.

Man hätte ernsthaft überlegen müssen, ob man bei der WM auf Mesut Özil verzichtet, hatte der Nationalteam-Manager erklärt und seit diesen Aussagen geht’s drunter und drüber. Dass Oliver Bierhoff anschließend erklärte, beim Interview falsch verstanden worden zu sein, zugleich aber zugab, dass er selbst und drei Mitarbeiter der DFB-Presseabteilung das Statement abgesegnet hätten, macht die Angelegenheit für den 50-Jährigen nur noch peinlicher. Etliche Medien fordern bereits die Ablöse des Managers, weil er nun Özil in die Rolle des Sündenbocks drängt, anstatt auch sich und seine Arbeit zu hinterfragen. Sogar die Politik macht sich schon über das Vorgehen des DFB lustig. „Auf die Idee, dass ein Foto mit Erdogan an der Niederlage gegen den Fußball-Giganten Südkorea Schuld sein soll, können auch nur DFB-Funktionäre nach 3 Wochen Nachdenken kommen“, schrieb etwa Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen auf Twitter.