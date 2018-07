Deutschland: Der Fall Özil wird zur Causa Bierhoff

„Wenn der Manager sich so über einen Spieler äußert, der immerhin seit 2010 das sportlich kreative Zentrum dieses Teams ist, kann dies nur zwei Gründe haben: Er weiß bereits, dass Özil nach allem, was passiert ist, ohnehin nicht mehr in der Nationalmannschaft auflaufen möchte. Oder er will dazu beitragen, dass dies passiert. Ein Rücktritt mit Ansage. Beides klingt nicht besonders appetitlich. Sondern stillos und eines Verantwortlichen nicht würdig“, analysiert das Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Das Fußballmagazin 11Freunde hält Bierhoff für nicht mehr tragbar: „Schäbige Strategie. Oliver Bierhoff kämpft um seinen Posten. Rücksichtslos, mit allen Mitteln und auf Kosten von Mesut Özil.“ Und 11Freunde-Chefredakteur Philipp Köster legte auf Twitter nach: „Das Interview von Bierhoff zeigt einen Manager, der vollständig die Kontrolle verloren hat. Über die Mannschaft, über das Umfeld und vor allem über sich selbst.“