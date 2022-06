Critérium du Dauphiné: Sechste Etappe an Ausreißer Ferron

Am sechsten Tag des Critérium du Dauphiné haben es die Ausreißer dann doch einmal geschafft und sich von den Favoriten nicht mehr einholen lassen: Am Ende der mit 196,5 Kilometer längsten Etappe der 74. Austragung des Traditionsbewerbs in Frankreich setzte sich am Freitag auf der langen Zielgeraden in Gap Lokalmatador Valentin Ferron vom Team Total drei Sekunden vor seinen zeitgleichen Landsleuten Pierre Rolland (Teamkollege von Sebastian Schönberger bei B&B Hotels) und Warren Barguil (Arkéa Samsic) durch.

Das Feld hatte ein Höllentempo angeschlagen und erreichte nach 4:22:17 Stunden das Ziel (Schnitt knapp 45 km/h), für den 24-jährigen Ferron war es der bislang größte Erfolg seiner Karriere. "Es war harte Arbeit, und ich wusste, dass ich nicht der Schnellste im Sprint - also habe ich einfach in die Pedale getreten und alles gegeben, das ich habe", erklärte der Sieger, der erst gegen seine fünf Fluchtkollegen siegte und dann mit seinen Emotionen kämpfte.

Das Hauptfeld folgte 32 Sekunden später, Wout van Aert verteidigte als Zwölfter seine Gesamtführung. Der 27-jährige Belgier von Jumbo-Visma liegt weiter 1:03 Minuten vor Mattia Cattaneo (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) und 1:06 vor seinem slowenischen Teamkollegen Primoz Roglic. Am Wochenende wird dem 1,90 Meter großen Allrounder freilich kräftig auf den Zahn gefühlt.