Mountainbike: Stigger in Leogang-Short-Track-9., Mitterwallner 13.

Mehr erhofft

Mitterwallner hatte sich ein wenig mehr erhofft, das war durch den Sturz aber nicht erreichbar. "Aber ich merke, wie stark ich mich fĂŒhle. Das gibt mir so einen Boost. Ich bin hungrig, an die Startlinie zu gehen. Am Sonntag kann ich meine Karten ausspielen, weil es dann ein paar Minuten lĂ€nger geht. Attackieren ist meine Leidenschaft. Ich möchte spĂŒren, was mein Körper kann, ich möchte an meine Grenzen gehen."

Bei den MĂ€nnern wurde Maximilian Foidl nach acht Runden 1:34 Minuten zurĂŒck 34. Es siegte der Schweizer Mathias FlĂŒckiger elf Sekunden vor dem RumĂ€nen Vlad Dascalu und 21 Sekunden vor seinem Landsmann Vital Albin.

Am Samstag (ab 12.30 Uhr/jeweils ORF Sport +) stehen die Downhill-Rennen mit der chancenreichen Salzburgerin Valentina Höll auf dem Programm.