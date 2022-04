Countdown zum Wings for Life Run: Teamchallenge für den guten Zweck

Die Sportunion organisiert wie im Vorjahr eine exklusive Team-Challenge für Sportvereine im Rahmen des globalen Spendenlaufs. Die Beteiligung steht heuer ganz unter dem Motto der laufenden Initiative #sportverbindet.

Alle teilnehmenden Vereine haben beim Wings for Life World Run am 8. Mai 2022 (Startzeit in Österreich: 13 Uhr) die Möglichkeit, ein bewegendes Zeichen für den Zusammenhalt zu setzen. Wie schon in den vergangenen Jahren, können Läuferinnen und Läufer via App ortsunabhängig am Laufevent teilnehmen. Sie alle sind für das gemeinsame Ziel unterwegs, Querschnittslähmung heilbar zu machen. Für diesen Zweck hat der Dachverband nach der Neuauflage des New Years Run zuletzt in Salzburg 15.380,60 Euro an Wings for Life übergeben. Bei der Spendenübergabe war unter anderem "Wings for Life"-CEO Anita Gerhardter dabei, die sich bei der SPORTUNION für die laufende und tatkräftige Unterstützung bedankt hat.

Partner für den guten Zweck

Der Sport-Dachverband ist seit dem vergangenen Jahr ein offizieller Partner der gemeinnützigen Stiftung. Sportunion-Präsident Peter McDonald hofft jedenfalls, "dass es möglichst viele Teilnehmer für diesen guten Zweck gibt."

Nähere Infos zur Challenge im Rahmen des Wings for Life World Run sind unter sportunion.at/wingsforlifeworldrun abrufbar.