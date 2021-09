Sportstätten für Minderjährige auch im Worst Case öffnen

Deshalb sieht McDonald Versäumnisse in der Vergangenheit, die sich nicht wiederholen dürfen, falls der Worst Case in Österreich erneut eintritt. „In den Niederlanden und in der Schweiz blieben mit Präventivmaßnahmen die Sportstätten für Minderjährige auch im harten Lockdown geöffnet. Wenn ich Kinder vom Sport fernhalte, sind die Kollateralschäden viel, viel größer." Die Pandemie-Entwicklung ist derzeit für McDonald "eher besorgnisrerregnd".