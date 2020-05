Live: Regierung gab grünes Licht für Bundesliga-Neustart

Der 12. Mai 2020 wird Sportlern und Sport-Fans in guter Erinnerung bleiben. Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudof Anschober gaben in einer Pressekonferenz einen Überblick zum aktuellen Stand der Corona-Krise in Österreich und informierten über die neuesten Lockerungsschritte im Bereich des Sports.

Das Betreten der Sportstätten wird künftig wieder erlaubt sein. Bei der Ausübung des jeweiligen Sports müssen bestimmte Auflagen erfüllt sein, so gehört der Zwei-Meter-Abstand eingehalten, betonte Anschober.

Live-Stream: