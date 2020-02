Corona in der Schweiz: Sportveranstaltungen ohne Fans

Alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen sind ab sofort und bis mindestens am 15. März in der Schweiz verboten. Der Bundesrat fällte diesen Entscheid am Freitag wegen der Coronavirus-Epidemie. Betroffen davon ist auch der Sport, insbesondere die oberen Ligen im Fußball und Eishockey.

Nach einer Telefonkonferenz am Freitagmorgen hat die National League (Eishockey) gemeinsam mit den Klubs entschieden, die Spiele von Freitag und Samstag durchzuführen. Sämtliche Spiele in der National League vom Wochenende finden damit ohne Zuschauer statt. Am Montag wird beraten, wie es weiter geht. Denn in der Schweiz stehen ab 7. März die Playoffs an.