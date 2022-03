College-Titel von Transgender-Schwimmerin sorgt für US-Debatte

Nach dem Sieg von Transgender-Schwimmerin Lia Thomas bei den US-College-Meisterschaften in Atlanta in der vergangenen Woche geht die Debatte über die sportliche Fairness weiter. Floridas Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnete am Dienstag eine Erklärung, in der die zweitplatzierte Emma Weyant aus Florida als Siegerin des Bewerbs anerkannt wird. "Sie hatte die schnellste Zeit aller Frauen im College-Sport", begründete der Republikaner dies.