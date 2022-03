Erinnerungen, Emotionen, Erfolge: Das war das Dusika-Stadion

Auch die EM 1999 habe ich in positiver Erinnerung, selbst wenn es sportlich natürlich auf den ersten Blick nicht so aussieht. Die EM sollte ein Startschuss in eine neue Volleyball-Ära sein in Österreich. Das ist uns auch gelungen, sie war so etwas wie eine Initialzündung. Davor hat ein Spieler im Ausland gespielt, danach waren es 30. Ich werde das Dusika-Stadion in guter Erinnerung behalten. Jetzt ist es aber gut, dass eine Ballsport-Halle kommt. Die wird dringender benötig. Den Bahnradsport in der Form von früher mit den Sechs-Tage-Rennen gibt es ja nicht mehr. Ferry Dusika hat sicher viel gemacht für den Sport in Österreich, es gibt aber sicher auch einen anderen Weg, ihn in Erinnerung zu behalten."