Transgender-Schwimmerin löst mit US-Titel große Debatte aus

Thomas wurde mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren, begann im Alter von fünf Jahren mit dem Schwimmen. Als Mann startete sie 2017 ihre Schwimmkarriere an der Universität von Pennsylvania.

2019 entschloss sie sich zu einer Hormon-Therapie, blieb zunächst im Männer-Team. 2021 wechselte sie zu den Frauen. Seitdem sorgt sie für Kontroversen: Ist es unfair, wenn sie als Transgender-Athletin bei den Frauen schwimmt?

Auf Lia Thomas angesprochen, sagt Tennis-Ikone Martina Navratilova (65) zu Newsnation: "Es geht nicht um sie persönlich. Es geht darum, dass sie als Mann als 200., 300., 400. ins Ziel kam. Jetzt wird sie Erste. Die Regeln müssen geändert werden. Das ist kein fairer Kampf."

Brief

Mehrere Schwimmerinnen von Thomas‘ Universität schrieben einen Brief, in dem sie kritisierten: "Lia hat jedes Recht, ihr Leben authentisch zu leben. Biologisch hat Lia einen unfairen Vorteil gegenüber der Konkurrenz in der Frauenkategorie, wie ihre Platzierungen belegen, die von Platz 462 bei den Männern auf Platz 1 als Frau gestiegen sind."

Bei den College-Meisterschaften in Atlanta gab es vereinzelt Transparente ("Rettet den Frauensport"). Thomas: "Ich versuche, es so gut wie möglich zu ignorieren. Ich versuche, mich auf mein Schwimmen zu konzentrieren." Ihre Konkurrentinnen Emma Wyant und Erica Sullivan gratulierten Thomas noch im Becken. Bei der Siegerehrung applaudierten alle Schwimmerinnen – bis auf eine.