Gold für "Chinese Taipei"? Warum Taiwan bei Olympia unter falschem Namen aufläuft

Es hatte so kommen müssen. Die Badminton-Stars Lee Yang und Wang Chi-lin, die schon 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold im Doppel geholt hatten, standen am Samstagabend in Paris erneut im Finale. Schon wieder trafen sie dabei auf ein Duo aus China, wieder holten Lee und Wang Gold - und wieder durften sie trotzdem die Hymne ihres Landes nicht hören.

Denn Lee und Wang sind aus Taiwan. Jener Insel, die seit Jahrzehnten von China beansprucht wird und deshalb von den meisten Ländern der Welt nicht als Staat anerkannt wird, obwohl sie seit 1949 de-facto unabhängig ist. Auch bei den Olympischen Spielen gibt es deshalb kein Team Taiwan - stattdessen treten Lee und Wang für "Chinese Taipei" an.