Sturm gewinnt hitziges Duell mit Austria

383 Minuten. In Worten dreihundertdreiundachtzig. Solange musste die Austria in dieser Saison auf ein Pflichtspieltor warten. Da aber im Fußball nur Punkte zählen, wird dieses (Eigen-)Tor im Lager der Violetten nur wenig für Feierstimmung sorgen. Gegen clever agierende Sturm-Spieler setzte es eine 2:3-Heimniederlage.

Austria-Trainer Thorsten Fink stellte gegenüber dem Limassol-Auftritt an drei Positionen um, Friesenbichler erhielt an vorderster Front Unterstützung von Pires und Monschein. Alles, um auf das Wesentliche beim Fußball zurückzukommen – das Toreschießen.

Und Sturm-Trainer Franco Foda verlor mit Lykogiannis (Kreislaufprobleme) unmittelbar vor Anpfiff den nächsten (Not-)Innenverteidiger, dafür stand Bayern-Zugang Puchegger (22) neben dem erst 17-jährigen Maresic erstmals in der Startelf. Die Wiener wollten den ersten Saisontreffer unbedingt, stürmten und drängten Sturm baldigst in die eigene Hälfte. Sturm hingegen setzte auf Konter. Alles fein und gut, dennoch gab es erst in der 24. Minute die erste, richtige flüssige Aktion im Spiel: die hitzebedingte Trinkpause.

Kalte Dusche

Neun Minuten danach gab es auf dem Feld die richtig kalte Dusche für die Austria: Philipp Huspek verwertete ein schönes Zuspiel von Neuerwerbung Röcher. Es war Huspeks erstes Tor seit August des Vorjahres, damals traf er ebenfalls gegen die Austria. Die Gastgeber antworteten: Friesenbichlers abgefälschter Schuss landete im Außennetz. Bei einem Kopfball von Pires klärte Röcher ebenfalls mit Köpfchen vor der Torlinie.

Beide Teams spielten auch nach der Pause beherzt, die Austria drängte, Sturm konterte weiter. Die Wiener holten sich zumindest Standard-Situationen heraus, wo man in der Vorsaison stets gefährlich war. Nach einer Ecke von Holzhauser vergab aber Grünwald per Kopf. Im Konter kombinierte Sturm gefällig und einmal zu schnell für die Austria-Defensive: Huspek setzte sich rechts durch, bediente Peter Zulj, nachdem Alar am Ball vorbeigeschlagen hatte – 0:2 in der 56. Minute.

Kein Glück für die Veilchen

Auch das Pech blieb den Violetten treu, Friesenbichlers Kopfball streifte die Querlatte. Und trafen die Wiener doch – nach einem Corner von Holzhauser hält Kevin Friesenbichler seinen Fuß hin, Zulj fälschte den Ball noch ab – nur noch 1:2 (83.). Dann wurde es turbulent: Sturm gelang aus einem weiteren Konter und einem Fehler von Tormann Hadzikic durch Youngster Schmid das 1:3 (86.).

Die Austria traf auch noch einmal: Hierländer foulte Prokop, den Elfer verwertete Raphael Holzhauser. Zu spät, Sturm siegte wie schon gegen St. Pölten 3:2.

Die Austria muss sich im Rückspiel Rückspiel gegen Limassol auf Zypern (Mittwoch, 18 Uhr, MESZ) jedenfalls steigern. Vielleicht bleibt ja Larry Kayode, gestern nicht im Kader, doch. Die Angebote für den Stürmer waren der Austria bislang noch ohnehin zu niedrig.

Auch die Innenverteidigung ist nicht in Hochform – in zwei Liga-Spielen gab sechs Gegentore. Lukas Rotpuller, der das Austria-Angebot nicht akzeptierte, könnte beim polnischen Erstligisten Lechia Gdansk landen, nachdem sich der Transfer zu Union Berlin zerschlug.