Remis in Salzburg: LASK ärgert den Meister

Salzburg-Trainer Rose blieb seinem Motto in den englischen Wochen treu. Er rotierte kräftig. Im Vergleich zum 1:1 in der Champions-League-Qualifikation gegen Rijeka waren fünf Spieler neu in der Startelf.

Fußball-Bundesliga - 2. Runde Red Bull Salzburg LASK Linz 1:1 (1:0) SKN St. Pölten Rapid Wien Sa., 18.30 Uhr SV Mattersburg Wolfsberger AC Sa., 18.30 Uhr Austria Wien Sturm Graz So., 16.00 Uhr Admira SCR Altach So., 18.30 Uhr

Aber auch LASK-Trainer Glasner hatte im Vergleich zum 3:0-Heimsieg zum Ligastart gegen die Admira seine Startelf personell verändert. Holland, Riemann und Gioginger waren neu dabei, Torjäger Gartler musste hingegen zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Die Linzer traten anders auf als eigentlich erwartet worden war. Phasenweise waren alle LASK-Spieler hinter dem Ball. Defensivapostel und Ex-Salzburg-Trainer Trapattoni hätte die hellste Freude an der Spielweise der Linzer gehabt.

Salzburg musste gegen eine Menschenmauer anrennen und hatte große Probleme damit, mit dem Ball einmal in die torgefährliche Zone zu kommen. Die erste Torchance kam eher zufällig zu Stande: Hwang kam ungehindert im Strafraum an den Ball, schloss aber viel zu überhastet ab (20.).

Der LASK weigerte sich weiterhin vehement, aktiv Fußball zu spielen. In der 42. Minute wurden die Linzer für ihren Anti-Fußball bestraft: Salzburg kombinierte sich erstmals durch den menschlichen Stangenwald, Hwang schloss ab – 1:0.

Trainerreaktion

Der Rückstand musste für die Gäste ein Weckruf sein. Glasner reagierte in der Pause mit der Einwechslung von Gartler. Ein Eckball brachte den Aufsteiger ins Spiel zurück: Ramsebner lief Lainer davon, der Innenverteidiger köpfelte vom kurzen Eck ein – 1:1 (56.). Die Linzer hatten also auch ihr viertes Saisontor aus einer oder nach einer Standardsituation erzielt.

Die Partie begann also noch einmal von vorne. Die Linzer standen zwar nicht mehr ganz so tief wie noch in der ersten Hälfte, die Salzburger taten sich trotzdem schwer mit dem Herausspielen von Torchancen. Einmal kam Wolf aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, traf den Ball jedoch nicht richtig (64.).

Rose versuchte, dem Spiel mit prominenten Einwechslungen noch einmal den nötigen Kick zu geben, brachte zunächst Dabbur, dann Minamino und schlussendlich Leitgeb, der seine 300. Partie im Salzburger Dress absolvierte. Doch der Aufsteiger kam nicht mehr in Gefahr, das Spiel beim Meister zu verlieren. Es blieb beim 1:1-Unentschieden, der LASK bleibt also weiter ungeschlagen.