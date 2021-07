Causa Monschein: Ist der Kollektivvertrag schuld?

Jetzt sind die Juristen am Zug. Die Austria ist überzeugt, in der Causa Monschein Recht zu behalten und den Stürmer ohne Ablöse einsetzen zu können. Die Admira ist hingegen überzeugt, dass der durch eine Option bis 2019 verlängerte Vertrag mit Christoph Monschein weiterhin gültig sei.

Am Donnerstag wird der Senat 2 der Bundesliga über die Freigabe des Spielers entscheiden. Danach droht der Gang vor das Arbeitsgericht.

Das Hauptargument der Violetten: Der Vertrag über eineinhalb Jahre wurde durch die Option um zwei weitere Jahre – also für einen im Vergleich längeren Zeitraum – verlängert. Und das sei, so die Lehre aus dem Fall Onisiwo, ungültig.

Die Admira kontert mit einem Gutachten von Wolfgang Rebernig. " Monschein hat vier Monate ein durch die Option angemessen erhöhtes Gehalt widerspruchslos bezogen. Deswegen ist dieser Fall anders zu beurteilen als bei Onisiwo", erklärt der Sportjurist. Rebernigs Ausblick: "Wie es bei Onisiwo ausgeht, war klar. Aber bei Monschein ist das ganz sicher keine g’mahte Wies’n."

Wie wäre der nächste Rechtsstreit zu verhindern?

Der Montag könnte eine Entscheidung für die nächsten Jahre bringen. Ab 9.30 Uhr sitzen die Bundesliga und die Kicker-Gewerkschaft VdF in der Liga-Zentrale an einem Tisch, um über den neuen Kollektivvertrag zu verhandeln. Immerhin soll dieser für die Liga-Reform ab 2018/’19 angepasst werden. Bislang sind Optionen in Spielerverträgen nicht konkret geregelt und eine stete Option auf Verärgerung.