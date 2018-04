Rapid-Fans umgingen Sektorsperre - Liga: "Formal korrekt"

Dass sich beim von einer Teilsperre betroffenen Heimspiel von Rapid gegen St. Pölten der harte Kern der Rapid-Fans im Gästesektor befand, ist laut Fußball-Bundesliga in Ordnung gewesen. "Der Senat 1 ist nach eingehender Prüfung zu der Ansicht gelangt, dass der SK Rapid auf Basis des ergangenen Spruchs das Urteil formal korrekt umgesetzt hat", hieß es dazu am Dienstag in einer Aussendung der Liga.