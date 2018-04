Rapid: Provokation bei der Kühbauer-Premiere

Von den 10.000 zugelassenen Fans kommen 260 aus St. Pölten. Sie werden nach der Zustimmung des SKN-Fanklubs „Wolfbrigade“ (der ebenfalls gegen Kollektivstrafen auftritt) auf die ersten vier Reihen der Haupttribüne verteilt.

Dieses ungewohnte Bild passt zur vermutlich neu zusammengestellten St. Pöltener Mannschaft. Rapid-Coach Goran Djuricin warnt vor einem Trainereffekt: „Wir wissen, wie gut Kühbauer motivieren kann. Vielleicht essen sie vor dem Anpfiff auch noch rohes Fleisch.“



Kühbauer hat vor allem an der Defensive und an der Psyche gearbeitet. „Es mag wie hohle Phrasen klingen, aber ich will Engagement und Zweikampfstärke sehen. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch die Räume nützen wollen.“ Zur Einstimmung auf Rapid gab es ein Videostudium vom 4:2 in Mattersburg. Man will Rapid nicht so viele Räume lassen. „Neun Tore in zwei Spielen sagt viel über die Qualität aus.“

Thomas Murg will den Faktor Kühbauer nicht überbewerten: „Uns ist es egal, wer SKN-Trainer ist. Wir müssen hackeln und Fußball spielen, dann werden wir gewinnen.“ Petsos soll Ljubicic (gesperrt) ersetzen.