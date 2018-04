In der Parallelwelt: Bei Rapid wiederholt sich die Geschichte

Geschichte wiederholt sich, vor allem bei Rapid. Das selbstverschuldet knappe 2:1 gegen St. Pölten war die Fortsetzung eines kuriosen Saisonverlaufs: Es begann mit einem 2:2 zuhause gegen Mattersburg, einem klaren Sieg beim SKN, einem Remis im Derby und einer Niederlage in der Südstadt. Und in der zweiten Saisonhälfte ab Runde 19? Lief es genauso.

In den ersten elf Runden wurden 19 Punkte geholt, in den elf Spielen der Rückrunde ebenso. Nur in zwei Runden wurde der idente 1-2-x-Verlauf durchbrochen (siehe Grafik). Zuletzt gab es drei Siege in Folge – so wie im Herbst.

Würden die Ergebnisse weiter „fortgeschrieben“ werden, warten im Derby, im Cup (damals gegen Austria, diesmal Sturm) und gegen die Admira übrigens drei weitere Siege. „Dass es so extreme Parallelen gibt, ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen“, sagt Fredy Bickel.