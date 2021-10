Brustimplantate, Bordelle und andere umstrittene Sponsoren

Es sei ein „Meilenstein“ eines Sponsorenvertrages, ließ der Internationale Schachverband FIDE vor wenigen Tagen wissen, als er seinen neuen Partner speziell für Frauenturniere vorstellte. Doch so begeistert wie der Weltverband waren die Spielerinnen nicht. Denn bei dem neuen Sponsor handelt es sich um den Brustimplantate-Hersteller Establishment Labs.

Einst hatten Frauen sich das Recht erkämpft, an Schachwettbewerben teilzunehmen, die Jahre danach war der Kampf vor allem den Vorurteilen („kleineres Hirn“, „nicht fähig zum logischen Denken“) und der Reduktion auf das Aussehen geschuldet.

Frauen dürfen in der Männer-Liga mitspielen, doch auch spezielle Bewerbe nur für Frauen werden abgehalten. Für diese wurde jetzt die Partnerschaft mit Establishment Labs abgeschlossen – just vor dem von der FIDE ausgerufenen „Jahr der Frauen“. „Ich finde es entwürdigend und erniedrigend, dass etwas so kognitives wie Schach von einem Unternehmen gesponsert wird, das hauptsächlich von der Unsicherheit der Frauen profitiert“, sagte eine Schachspielerin dem britischen Guardian.

Der Deal sei das größte Unternehmenssponsoring, das jemals speziell für Frauen im Schach-Sport unterzeichnet wurde, hieß es bei der FIDE. Der Vertrag sei intern in zwei Gremien diskutiert worden, in denen Frauen stärker vertreten seien als in der Schachgemeinschaft insgesamt. „Wir wollen die Sichtweise ändern, dass Frauen Entscheidungen aus Unsicherheit machen, sondern aus Mündigkeit und Selbstliebe“, ließ die Firma ausrichten. „Wir sind von jedem Kommentar enttäuscht, der anderes andeutet.“

Kritisch sieht das die vom Guardian interviewte anonyme Schachspielerin, die „stark bezweifelt“, dass die FIDE „ein Unternehmen für Penisvergrößerung als Sponsor für die Weltmeisterschaft der Männer gewinnen würde“.