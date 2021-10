Schachverband wirbt im "Jahr der Frauen" mit Brustimplantaten

Unter den arrivierten Schachspielerinnen hält sich die offizielle Kritik jedoch in Grenzen. Einige wenige, die es doch tun, wollen anonym bleiben. Die Fide zu kritisieren mag vielen Spielerinnen riskant erscheinen. Sie sind oft vom Weltverband abhängig, wenn es darum geht, Einladungen zu Turnieren zu erhalten.

Eine Spielerin schreibt auf der Fachplattform lichess.org: "Wir Frauen im Schach sind bereits endlosen Kommentaren über unser Aussehen ausgesetzt." Der Verband fördere fördere dies nun sogar: "Sollte sich das Schachspiel – ein Spiel, bei dem es auf den Verstand und nicht auf die Brüste ankommt – nicht von dieser Art von reduzierender und frauenfeindlicher Denkweise distanzieren?"

Verband hält dagegen

Der Weltverband selbst versteht die Aufregung nicht. Der Deal sei das größte Unternehmenssponsoring, das jemals speziell für Frauen im Schach unterzeichnet wurde. Der Vertrag sei intern in zwei Gremien diskutiert worden, in denen Frauen stärker vertreten seien als in der Schachgemeinschaft insgesamt. "Die Fide ermutigt nicht zu Schönheitsoperationen, aber wenn ein Erwachsener diese Entscheidung aus freien Stücken trifft, unterstützt unsere Organisation Motiva, ein Unternehmen, das sein starkes Engagement für Frauen unter Beweis gestellt hat."