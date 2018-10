Brasiliens Sportidole stimmten für "Tropen-Trump" Bolsonaro

Jair Bolsonaro gilt als Rassist, Frauenhasser und Waffennarr. Die Präsidentenwahl im größten Land Lateinamerikas gewann er trotzdem. Der schneidige Ex-Militär bietet einfache Lösungen im Kampf gegen Korruption und Gewalt an. Das kommt offenbar gut bei Wutbürgern an - aber auch bei einigen weltbekannten Sportstars.

So hat etwa der ehemalige Weltklassefußballer Ronaldinho beim Wahlkampf heftig Werbung für den Rechtsextremen gemacht. Kurz vor dem ersten Wahlgang am 7. Oktober twitterte der Weltmeister von 2002 ein Foto von sich im Selecao-Trikot mit der 17 - Bolsonaros Nummer auf der Wahlliste - auf dem Rücken. "Für ein besseres Brasilien wünsche ich Frieden, Sicherheit und einen, der uns die Freude zurückgibt", schrieb der heute 38-Jährige, der in seiner Glanzzeit zu einer Barcelona-Legende wurde.