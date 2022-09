Box-Weltverband und ihr russischer Präsident suspendieren Ukraine

Die Ukraine wurde vor dem Außerordentlichen Kongress des Box-Weltverbandes IBA vorläufig suspendiert. Wie die IBA im Anschluss an die Tagung ihres Vorstandes im armenischen Jerewan bekanntgab, sei dies wegen der Einmischung des Staates in die Arbeit des nationalen Verbandes erfolgt. Der ukrainische Verband reagierte am Samstag in einem Brief aus Kiew empört und forderte alle IBA-Mitgliedsverbände auf, die für die Suspendierung notwendige Zustimmung des Kongresses zu verweigern.

Die IBA betonte, dass von der Suspendierung ukrainische Sportler nicht betroffen sind. Diese sollen weiter an Wettkämpfen teilnehmen können und dabei vom Weltverband unterstützt werden. Dafür sei IBA-Vizepräsident Wolodymyr Prodywus (Ukraine) als Koordinator eingesetzt worden.