Box-Comeback abgesagt: De la Hoya fällt nach Corona-Infektion aus

Das Comeback des früheren Box-Superstars Oscar De la Hoya nach 13 Jahren muss warten. Wie der 48-Jährige am Freitag bei Twitter mitteilte, hat er sich mit dem Coronavirus infiziert und wird derzeit im Krankenhaus behandelt. De la Hoya sagte in einem Video, dass er vollständig geimpft sei. Eigentlich wollte der US-Boxer am 11. September in Los Angeles gegen Vitor Belfort antreten. Zuletzt stand der Olympiasieger (1992) im Jahr 2008 im Ring und verlor gegen Manny Pacquiao.