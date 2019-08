Boris Becker schwärmt von Tennis-Rüpel Nick Kyrgios

Einen prominenten Anhänger und Fürsprecher hat Nick Kyrgios freilich. Boris Becker outete sich am Rande der US Open als großer Fans des Australiers. Der Deutsche lobte Kyrgios nicht nur in höchsten Tönen,ihn würde sogar eine Zusammenarbeit mit dem 24-Jährigen reizen. „Ich würde ihn gerne coachen. Er ist ein Spieler, der eigentlich uncoachbar ist - das fände ich so geil“, sagte Becker beim TV-Sender Eurosport, für den er bei den US Open wieder als Experte im Einsatz ist. „Ob ich mir das antun müsste, ist eine andere Frage“, sagte der 51-Jährige, „aber wenn ich jetzt mal nur meine Leidenschaft Tennis ausleben möchte, wäre das der geilste Spieler.“