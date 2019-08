Tennis: Kyrgios streitet um ein weißes Handtuch und verliert

Bei Nick Kyrgios liegen Hoch und Tief und Genie und Wahnsinn nah beieinander. Letzte Woche triumphierte der 24-jährige Australier beim ATP-500-Turnier in Washington, dann flog er am Dienstag in der ersten Runde in Montreal raus. Kyrgios verlor gegen Kyle Edmund mit 3:6 und 4:6. Im ersten Satz zeigte sich das Enfant Terrible als er sich mit dem Ref eine Diskussion lieferte.