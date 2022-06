Blitz, Donner, Drama: Vikings-Sieg in ELF im "Battle of Austria"

Die Vienna Vikings haben das erste Spiel der European League of Football (ELF) mit österreichischer Beteiligung gewonnen. Die Wiener setzten sich am Sonntag in einem wahren Marathon mit zwei Gewitter-Unterbrechungen 29:23 (13:7) bei den Raiders Tirol durch. Praktisch alle fünf Minuten wechselte das Momentum im "Battle of Austria" in Innsbruck hin und her. Bei den Vikings glänzte Receiver Florian Bierbaumer mit drei Touchdowns.

Die ersatzgeschwächten Vikings lagen in einer spannenden Partie, die fast alle Zutaten bereithielt, die den Football ausmachen, die meiste Zeit in Führung. Allein Neuzugang Bierbaumer stand am Ende von drei Touchdown-Pässen von Quarterback Jackson Erdmann. Mit einem 29:16-Vorteil gingen die Gäste in den Schlussabschnitt.