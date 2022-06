Touchdown: Ankick für die European League of Football

Alles neu macht in diesem Fall der Juni! Die European League of Football (ELF) geht in ihre zweite Saison – und das erstmals mit zwei österreichischen Teams. Wie es der Zufall so will, kommt es am Sonntag gleich am ersten Spieltag zum rot-weiß-roten Duell. Die Raiders Tirol empfangen in Innsbruck die Vienna Vikings (15 Uhr/ live auf Puls24).

Als Vorbild dient der ELF die NFL in den USA, mit einem Jahresumsatz von umgerechnet rund zwölf Milliarden Euro die größte Sportliga der Welt. Es ist nicht der erste Versuch einer europäischen Football-Lösung, bislang waren jedoch alle Anläufe zum Scheitern verurteilt. Die ELF gilt jedoch als vielversprechend, sie soll Football auf dieser Seite des Atlantiks aufs nächste Level bringen.