Überflieger Karim Adeyemi greift jetzt auch im DFB-Team an

Doublegewinn und Torschützenkönig in Österreich, Achtelfinale in der Champions League mit Salzburg, Debüt in der deutschen Nationalmannschaft, Tor beim Debüt in der Nationalmannschaft – Karim Adeyemi hat in dieser Saison kaum etwas ausgelassen. Zur Belohnung erfüllte er sich auch noch den Traum von einem Wechsel in die deutsche Bundesliga und wird künftig für Dortmund auf Torejagd gehen. Parallel dazu will sich der 20-Jährige auch im DFB-Team etablieren. Vielleicht bekommt er ja schon am Samstag zum Nations-League-Auftakt gegen Italien (20.45 Uhr/live RTL) die Chance, sich zu beweisen.