"Bizarre Olympische Spiele": Corona-Höchstwert am Eröffnungstag

Bei der Eröffnungsfeier in der wegen des Zuschauerverbots weitgehend leeren Arena wird das österreichische Team als 37. der 206 Nationen einziehen. Angeführt wird die rund 30-köpfige ÖOC-Delegation von den Fahnenträgern Tanja Frank/Thomas Zajac. Als letztes betreten Japans Sportlerinnen und Sportler das Olympiastadion. Es wird erwartet, dass Japans Kaiser Naruhito als Schutzherr die Spiele auch offiziell für eröffnet erklärt.

Schon am Freitagvormittag hatte Einer-Rudererin Magdalena Lobnig ihren Vorlauf bestritten. Die Kärntnerin zog souverän ins Viertelfinale ein, das am Montag stattfindet. In den nächsten Tagen muss man sich in Tokio möglicherweise auf stürmische Zeiten einstellen. Eine subtropische Tiefdruckzone über dem Pazifik dürfte sich zu einem Taifun zusammenbrauen und Kurs auf die japanische Hauptinsel nehmen. Demnach könnte sich der erwartete Taifun zu Beginn nächster Woche auf die Region Kanto um die Olympia-Stadt Tokio auswirken.