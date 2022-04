Beim Wien-Marathon sollen wieder Rekorde purzeln

31.370 Läufer/innen sind heuer für einen der sieben Bewerbe des Vienna City Marathon angemeldet. Mehr als 7.900 versuchen sich in der Marathondistanz von 42,195 Kilometern. Die meisten von ihnen haben das Erreichen des Ziels als größten Vorsatz. Eine kleine Gruppe an Spitzenathleten will mehr. Sie wollen Anerkennung, Prämien und einen Eintrag in ihren Lebensläufen.

Nach den Absagen von Vorjahressieger Leonard Langat und den Mitfavoriten Goitom Kifle sowie Derara Hurisa oder Mekuant Ayenew ist diese Gruppe kleiner geworden. Die Hoffnung auf eine Bestleistung aber nicht.