Beachvolleyball-WM: Seidl/Waller stehen bereits im Achtelfinale

Robin Seidl und Philipp Waller präsentieren sich bei der Beachvolleyball-WM in Rom weiter in bestechender Form. Nachdem die beiden Österreicher schon ohne Niederlage durch die Gruppenphase gerauscht waren, schmetterten sie auch in der ersten K.o.-Runde ihre Gegner weg.

Im Duell mit den US-Amerikanern Taylor Sander/Taylor Crabb behielten die Österreicher die Nerven - und schließlich auch mit 2:1 die Oberhand. Seidl/Waller verloren zwar den ersten Satz (-17), danach ließen sie den Konkurrenten aber keine Chance und entschieden die Folgesätze für sich (15/9).

Am Donnerstag gehts im Achtelfinale weiter, der Gegner steht noch nicht fest.