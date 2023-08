Beachvolleyball: Nur Hörl und Horst konnten bei der EM mithalten

Die nahezu unbekannten Javier und Joaquin Bello sind gebürtige Madrilenen, und die Nummer 49 der Welt, also noch vier Plätze hinter Seidl/Pristauz, deren Ziel Olympia 2024 in weite Ferne rückt. Denn ohne Spitzenplatz bei der EM wird die Qualifikation für die WM im Oktober in Mexiko immer unrealistischer.