LeBron James: Verdammt leid, von Polizei getötete Schwarze zu sehen

Am gleichen Tag war in North Carolina der 40 Jahre alte Andrew Brown Junior bei einem Einsatz der Polizei erschossen worden. Tags zuvor hatte ein Polizist in Ohio ein 16 Jahre altes schwarzes Mädchen erschossen, das Videoaufnahmen zufolge mit einem Messer bewaffnet war.

Zurückgezogener Tweet

James löschte ein zuvor von ihm veröffentlichten Tweet mit einem Foto eines der Polizisten, der bei dem Einsatz in Ohio beteiligt gewesen sein soll, das er mit den Worten "Du bist der nächste" und "Accountability", was auf Deutsch so viel heißt wie Rechenschaft oder Verantwortlichkeit, betitelt hatte. "Ich habe den Tweet runter genommen, weil er dazu benutzt wurde, mehr Hass zu erzeugen. Es geht hier nicht um einen Polizisten", schrieb James. "Es geht um das gesamte System und sie nutzen unsere Worte immer, um mehr Rassismus zu erzeugen." Er könne es kaum erwarten, bis es mehr Rechenschaft gebe.