Basketball-Star Pöltl freut sich auf Rekordspiel vor 65.000 Fans

Auf Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl wartet in seiner siebenten Saison in der besten Basketballliga der Welt ein absolutes Highlight. Beim Heimspiel gegen Golden State in der Nacht auf Samstag werden im Alamodome in San Antonio 65.000 Zuschauer erwartet – das wäre eine neue Rekordkulisse. Die bisherige Bestmarke für NBA-Ligaspiele liegt bei 62.406 Fans, die 1998 Atlanta gegen Chicago sahen.

„Es ist auch für mich persönlich sehr cool, vor so vielen Leuten spielen zu können. Es sieht gut aus, dass wir ausverkauft sein werden, das ist eine tolle Sache“, freut sich Pöltl.

Junges Team

Der 27-jährige Wiener geht mit San Antonio als klarer Außenseiter in die Partie gegen den regierenden Champion. Die Texaner liegen mit ihrer jungen Mannschaft nach 41 von 82 Spielen im Grunddurchgang mit nur 13 Siegen auf dem vorletzten Platz der Western Conference und haben nur noch minimale Chancen auf das Play-off.

Die Motivation ist bei Pöltl dennoch groß: „Es ist schon ein cooles Gefühl, mit einem jungen Team mitzuwachsen und gegen stärkere Teams Siege zu holen.“