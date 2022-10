Basketball: Jakob Pöltl hat plötzlich eine Führungsrolle

Künftig soll der Defensivspezialist auch im Angriff kreieren. Der 2,13-Meter-Mann wird den Ball mehr in Händen halten und in Eins-gegen-Eins-Situationen gefordert sein. „Es ist ein bisschen eine Spielmacherrolle von mir gefragt“, erklärte Pöltl. Er befinde sich diesbezüglich selbst noch in der „Lernphase“. „Ich bin noch nicht zu 100 Prozent in der Rolle drin. Ich schätze, es wird ein paar Spiele dauern. Aber ich möchte effizient sein, gute Entscheidungen treffen.“

Mit 13,5 Punkten, 9,3 Rebounds und 2,8 Assists pro Spiel hatte der Center schon in der Vorsaison Karrierebestmarken erzielt. Weil die Spurs im Sommer unter anderem All-Star Dejounte Murray abgegeben haben, darf man davon ausgehen, dass diese Werte noch einmal nach oben gehen - wenn auch laut Pöltl „nicht unbedingt“ alle drei. „Unsere offensive Identität ist jetzt eine andere.“ Teambasketball steht an erster Stelle.

Ein Vereinswechsel ist möglich

Ob Pöltl die Saison tatsächlich in San Antonio zu Ende spielen wird, ist offen. Bis 9. Februar sind Tauschgeschäfte möglich. Eine Mannschaft mit Titelambitionen könnte ihn mit seinem vergleichsweise günstigen Vertrag - Pöltl kassiert im letzten von drei Vertragsjahren knapp 9,4 Mio. Dollar (9,7 Mio. Euro) - an Bord holen. Interessenten soll es bereits gegeben haben, allein der Preis der Spurs war bisher zu hoch.

Langfristig will Pöltl um einen NBA-Titel spielen - ob in San Antonio oder anderswo. Das Umbruchjahr ist auch eine Chance. „Ich sehe es so: Ich kann diese neue Rolle annehmen und darin erfolgreich sein. Wenn die Saison aber nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, weiß ich, dass ich jederzeit in eine sehr effiziente Rolle als Verteidiger, Finisher und Rebounder reinschlüpfen kann und das auch jederzeit auf einem sehr hohen Niveau machen kann in der NBA.“ Auch dafür werden in der Liga mittlerweile jährlich zweistellige Millionenbeträge bezahlt.

Die defensive Grundmentalität der jungen Spurs gefällt Pöltl. „Jetzt im Moment macht es mir Spaß mit dem Team. Deswegen kann ich es mir vorstellen, auch länger zu bleiben.“ Nächsten Sommer kann Pöltl selbst über seinen Arbeitgeber entscheiden. Bis dahin ist auch geklärt, welches Team im Draft 2023 das große Los gezogen hat: Victor Wembanyama. Der 18-jährige Franzose gilt als das Ausnahmetalent der nächsten Generation.