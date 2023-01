Basketball: San Antonio unterlag den LA Clippers 126:131

Weil Kawhi Leonard groß aufgespielt hat, haben die San Antonio Spurs am Freitag in der NBA mit 126:131 gegen die Los Angeles Clippers verloren: Der Small Forward verbuchte mit 36 Punkten gegen sein ehemaliges Team die Saisonbestleistung. Jakob Pöltl bilanzierte aufseiten der Texaner mit elf Zählern, sechs Rebounds, vier Assists und einem Steal in 23:45 Minuten auf dem Parkett.

In einem Duell auf Augenhöhe fiel erst im Schlussviertel die Entscheidung. Da gaben die Clippers die Führung nicht mehr aus der Hand, die sie gegen Ende des dritten Abschnitts durch Norman Powell - früherer Teamkollege Pöltls bei den Toronto Raptors - geholt hatten. "Starke Offensiv-Performance beider Teams", kommentierte der 27-jährige Wiener die Partie. Keldon Johnson war mit 23 Punkten bester Werfer der Spurs, die am Montag bei den Portland Trail Blazers gastieren.