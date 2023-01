NBA: Jakob Pöltl und Superstar LeBron James im Fokus

Auch mit Jakob Pöltl als Topscorer haben die San Antonio Spurs ihre Pleitenserie in der National Basketball Association (NBA) nicht beenden können. Das 119:132 gegen die Sacramento Kings am Sonntag (Ortszeit) war die bereits fünfte Niederlage in Folge. Der 27-jährige Center aus Wien erzielte 23 Punkte, holte sieben Rebounds, verteilte zwei Assists und markierte zwei Blocks in 31:13 Minuten Spielzeit.

Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte gaben die Texaner die Partie im dritten Abschnitt aus der Hand. Sacramento setzte sich bis auf 14 Punkte ab. Den Spurs gelang kein Comeback. Pöltl traf zehn seiner zwölf Würfe aus dem Spiel. Harrison Barnes führte die Gäste mit 29 Punkten an. Eine Niederlage hat es auch für die Brooklyn Nets, am Dienstag nächster Gegner San Antonios, gesetzt. Die New Yorker verloren 102:112 gegen Oklahoma City Thunder.